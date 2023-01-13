Окупанти минулої доби обстріляли Очаківську та Куцурубську громади на Миколаївщині, одна людина зазнала поранень

Минулої доби окупанти обстріляли дві громади у Миколаївському районі.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора, 12 січня, о 10:14 та 13:00 ворог завдавав ударів по Очаківській громаді. Внаслідок чого пошкоджено житловий будинок. Одна людина отримала легкі поранення.



Також вчора, 12 січня, о 22:45 зафіксовані ворожі обстріли по відкритих територіях Куцурубської громади. Руйнувань та постраждалих немає", - йдеться в повідомлнні.



Як зазначається, у Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.

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