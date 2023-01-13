Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Окупанти минулої доби обстріляли Очаківську та Куцурубську громади на Миколаївщині, одна людина зазнала поранень

2510
Окупанти минулої доби обстріляли Очаківську та Куцурубську громади на Миколаївщині, одна людина зазнала поранень
Минулої доби окупанти обстріляли дві громади у Миколаївському районі.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора, 12 січня, о 10:14 та 13:00 ворог завдавав ударів по Очаківській громаді. Внаслідок чого пошкоджено житловий будинок. Одна людина отримала легкі поранення.

Також вчора, 12 січня, о 22:45 зафіксовані ворожі обстріли по відкритих територіях Куцурубської громади. Руйнувань та постраждалих немає", - йдеться в повідомлнні.

Як зазначається, у Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.

Читайте: Ворог бив по Очаківській та Куцурубській громадах Миколаївщини, - Кім

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

ТОП-новини

всі новини