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Визволення Кінбурнської коси ускладнюється погодними умовами, - ОК "Південь"

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Визволення Кінбурнської коси ускладнюється погодними умовами, - ОК "Південь"
Українські військові продовжують бойову роботу зі визволення Кінбурнської коси, але вона ускладнюється, зокрема, погодними умовами.

Про це в ефірі телемарафону повідомила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна

"Оперативна ситуація полягає в тому, що ворог час від часу виїжджає на позиції, звідки проводить обстріли протилежного берега, але залишатися йому там постійно заважає наша контрбатарейна робота. І саме тому ця робота ще не закінчена, оскільки складні погодні умови… Тому очаківцям і мешканцям Куцурубськохї громади треба бути дуже уважними й дослухатися до сигналів повітряної тривоги", - зазначила Гуменюк.

За словами Гуменюк,  Кінбурнська коса має географічну особливість. Оскільки це намив в більшості піщаний, тому населені пункти там - це "місця, де ворогу більш менш зручно розташовуватися".

"Саме тому вони намагаються ці населені пункти використовувати як пункти свого базування. Ми все ж таки продовжуємо свою роботу, і вона ускладнена тим, що ми не маємо абсолютної інформації про наявність там мирних мешканців, хоча знаємо, що окупанти намагалися їх вивезти", - каже Гуменюк.

Вона підкреслила, знаходитися на косі постійно окупанти не можуть, тому що українські бійці постійно працюють по них у відповідь.

"І вони тільки можуть час від часу підтягувати озброєння для проведення бойової роботи й негайно повертаються  на Лівобережжя, з яким суходолом поєднана Кінбурнська коса", - додала Гуменюк.

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Топ коментарі

  • Sergii Ustim
    Для чого ці виправдування? Звільнення лівого берега можливо тільки зі сторони Запоріжжя на Мелітополь, там можливо забезпечити тилову підтримку. Ніхто через ці лимани, болота, і плавни не полізе в трусах і ластах, хіба що якась ДРГ...
  • 18c49ed2
    Привет треплу Арестовичу и подобным, "освободившим" косу и острова в дельте Днепра. Это просто еще одна серая зона.
  • Andrey 8d56c6e9
    То як ворог кожен день насипає на Очаків і околиці то це скоріше красна зона.
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