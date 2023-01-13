Визволення Кінбурнської коси ускладнюється погодними умовами, - ОК "Південь"

Українські військові продовжують бойову роботу зі визволення Кінбурнської коси, але вона ускладнюється, зокрема, погодними умовами.

Про це в ефірі телемарафону повідомила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Оперативна ситуація полягає в тому, що ворог час від часу виїжджає на позиції, звідки проводить обстріли протилежного берега, але залишатися йому там постійно заважає наша контрбатарейна робота. І саме тому ця робота ще не закінчена, оскільки складні погодні умови… Тому очаківцям і мешканцям Куцурубськохї громади треба бути дуже уважними й дослухатися до сигналів повітряної тривоги", - зазначила Гуменюк.

За словами Гуменюк, Кінбурнська коса має географічну особливість. Оскільки це намив в більшості піщаний, тому населені пункти там - це "місця, де ворогу більш менш зручно розташовуватися".

"Саме тому вони намагаються ці населені пункти використовувати як пункти свого базування. Ми все ж таки продовжуємо свою роботу, і вона ускладнена тим, що ми не маємо абсолютної інформації про наявність там мирних мешканців, хоча знаємо, що окупанти намагалися їх вивезти", - каже Гуменюк.

Вона підкреслила, знаходитися на косі постійно окупанти не можуть, тому що українські бійці постійно працюють по них у відповідь.

"І вони тільки можуть час від часу підтягувати озброєння для проведення бойової роботи й негайно повертаються на Лівобережжя, з яким суходолом поєднана Кінбурнська коса", - додала Гуменюк.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кінбурнську косу більше контролює противник, - Сили оборони Таврійського напрямку