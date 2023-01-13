Понад 880 дітей зазнали поранень внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Більш ніж 1333 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 13 січня 2023 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 453. Зросла кількість поранених - понад 880.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 429, Харківській - 269, Київській - 117, Херсонській - 83, Миколаївській - 82, Запорізькій - 81, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській – 40", - йдеться в повідомленні.



Так, стало відомо про поранення 15-річного хлопця 28 грудня внаслідок обстрілу ворогом с. Полтава Луганської області.



Крім того повідомляється, що через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 3126 закладів освіти. 337 з них зруйновано повністю.

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