Хорватія продовжить надавати підтримку Україні, - прем’єр Пленкович

Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович пообіцяв продовження підтримки України попри відмову парламенту схвалити участь хорватських військових у навчальній місії ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За словами Пленковича, Хорватія не має звички розкривати зміст військової допомоги. Він висловив жаль, що парламент Хорватії не дозволив направити військових інструкторів для навчання українців у рамках місії Євросоюзу.

"Ми не розголошуємо, що даємо українцям, але це суттєва військова допомога, і вона відповідає тому, що українці очікують від союзників і партнерів. Ми продовжимо надавати підтримку. Мені шкода, що деякі депутати парламенту Хорватії не змогли ухвалити правильне історичне рішення, тоді як вибір був легким", - сказав Пленкович.

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