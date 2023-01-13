Україна де-факто стала членом НАТО, - Резніков

Україна де-факто вже приєдналася до НАТО, хоча формально не стала членом Альянсу.

Про це в інтерв'ю BBC заявив міністр оборони Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.

"Україна як країна та Збройні сили України стали членами НАТО. Де-факто, але не де-юре. Тому що у нас є зброя та розуміння, як її використати… Я впевнений, що в найближчому майбутньому ми станемо членами НАТО де-юре", - зазначив очільник Міноборони.

Резніков не погодився з тим, що подібні слова можуть вважати неоднозначними не лише в Росії, а й у самому НАТО - оскільки Альянс, хоч і підтримує Україну, вжив заходів, щоб його не розглядали як учасника війни.

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