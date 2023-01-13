Новини • Війна

Україна де-факто стала членом НАТО, - Резніков

6 91670
Україна де-факто стала членом НАТО, - Резніков
Україна де-факто вже приєдналася до НАТО, хоча формально не стала членом Альянсу.

Про це в інтерв'ю BBC заявив міністр оборони Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.

"Україна як країна та Збройні сили України стали членами НАТО. Де-факто, але не де-юре. Тому що у нас є зброя та розуміння, як її використати… Я впевнений, що в найближчому майбутньому ми станемо членами НАТО де-юре", - зазначив очільник Міноборони.

Резніков не погодився з тим, що подібні слова можуть вважати неоднозначними не лише в Росії, а й у самому НАТО - оскільки Альянс, хоч і підтримує Україну, вжив заходів, щоб його не розглядали як учасника війни.

Також читайте: Остін у розмові з Резніковим: США заохочуватимуть союзників і далі допомагати Україні зброєю

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Aleksiey Ykropovich
    Резніков займись своїм прямим обов'язком!
    У НАТО за таке забезпечення війск, міністр відповідальний вилітає з посади так швидко що навіть не встигає інтерв'ю дурацьке надати!!! У НАТО взагалі проходимці не потрапляють на керівні посади.
  • Ksenia VB
    Вільна Україна 🇺🇦
    @V_Terron
    ·
    16 год
    Бахмут, воїни ЗСУ з обмороженими ногами, руками потребують не замовчування проблеми, а найбільшого розголосу !!!
    Де, суки зелені, термобілизна, теплий одяг що передали нам партнери ? Чому немає взуття, рукавиць з підігрівом ? Ви гниди собі з/плату підвищуєте !!!
  • Mark 6af25425
    Як це одоробло могло бути адвокатом,ще й успішним?Кончене тріпло,з признаками дебілізму.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини