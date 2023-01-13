Розуміють неминучість деокупації: зрадники тікають зі Сватового та Кремінної, - Гайдай

Колаборанти зі Сватового та Кремінної вже тікають в інші населені пункти області.

Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

Крім того він повідомив, що "Білогорівка повністю під нашим контролем. Ворожі атаки там щодня відбиваються".

"На напрямок Сватове-Кремінна росіяни продовжують перекидати більше солдатів. Будинки у селах, які орки займали вздовж лінії фронту, вже майже пусті, всіх відправляють воювати. Рашисти "просідають" на цьому напрямку і зариваються в "нори". ЗСУ просуваються", - повідомив Гайдай

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