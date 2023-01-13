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Розуміють неминучість деокупації: зрадники тікають зі Сватового та Кремінної, - Гайдай

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Розуміють неминучість деокупації: зрадники тікають зі Сватового та Кремінної, - Гайдай
Колаборанти зі Сватового та Кремінної вже тікають в інші населені пункти області.

Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

Крім того він повідомив, що "Білогорівка повністю під нашим контролем. Ворожі атаки там щодня відбиваються".

"На напрямок Сватове-Кремінна росіяни продовжують перекидати більше солдатів. Будинки у селах, які орки займали вздовж лінії фронту, вже майже пусті, всіх відправляють воювати. Рашисти "просідають" на цьому напрямку і зариваються в "нори". ЗСУ просуваються", - повідомив Гайдай

Читайте на "Цензор.НЕТ": У фільмах жахів немає того, що творять окупанти у катівнях на Луганщині, - Гайдай

Топ коментарі

  • Ihor Demkiv 98d868d7
    якби гайдай був на той старанє то він би вже і лондон і рейкявік брав
  • Sergii Ustim
    Так багато цього Гайдая, нова медіа зірка...
  • MrJack
    три месяца, каждый день трындит как вот вот освободят Сватово. Это как Какашенко три месяца каждый день заявлет о захваченом туалете в Песках.
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