Військові госпіталі окупантів у Луганській області переповнені вщент, загарбники почали використовувати санаторії, - ОВА
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У Довжанську поранених росіян кладуть до пологового будинку та санаторіїв. Схожа ситуація у Білокуракиному, Старобільську та Новоайдарі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Луганську ОВА.
"Госпіталі в Білокуракиному, Старобільську та Новоайдарі переповнені вщент. Як і в Довжанську – у цьому місті через брак ліжко-місць для потреб поранених росіян звільнили пологове відділення, навколишні санаторії вже теж зайняті", - йдеться в повідомленні.