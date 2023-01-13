Під час ремонту Т-72 у Бєлгородській області РФ здетонував боєзапас, один танк знищено
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Під час ремонту танка Т-72 у Бєлгородській області здетонував боєзапас - один танк знищено, два інші пошкоджено.
Про це повідомляє Telegram-канал Baza, передає Цензор.НЕТ.
За даними каналу, пожежа на ремонтно-технічній базі розпочалася ввечері 12 січня.Попередні причини - НП виникла через порушення пожежної безпеки під час ремонту.
"Через пожежу на одному танку здетонував боєзапас, внаслідок чого його було знищено. Вогонь перекинувся на два інших Т-72, що стояли неподалік, проте їх вдалося врятувати. Пожежники приїхали на місце НП через дві години після загоряння та загасили вогонь за півгодини. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.