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Під час ремонту Т-72 у Бєлгородській області РФ здетонував боєзапас, один танк знищено

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Під час ремонту Т-72 у Бєлгородській області РФ здетонував боєзапас, один танк знищено
Під час ремонту танка Т-72 у Бєлгородській області здетонував боєзапас - один танк знищено, два інші пошкоджено.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza, передає Цензор.НЕТ.

За даними каналу, пожежа на ремонтно-технічній базі розпочалася ввечері 12 січня.Попередні причини - НП виникла через порушення пожежної безпеки під час ремонту.

"Через пожежу на одному танку здетонував боєзапас, внаслідок чого його було знищено. Вогонь перекинувся на два інших Т-72, що стояли неподалік, проте їх вдалося врятувати. Пожежники приїхали на місце НП через дві години після загоряння та загасили вогонь за півгодини. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Elvis2
    Цю ремонтну бригаду треба берегти і для поширення досвіду нагородити як "гиройски ваевавших за родину"
  • vuiko dobrui
    Супер !!! Так тримати кацапи !!!
  • Ziu Zou
    Отрицательно отремонтировался
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