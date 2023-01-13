Минулої доби росіяни вбили 4 цивільних, 8 осіб зазнали поранень, - ОП. ІНФОГРАФІКА
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Російські військові минулої доби вбили в Україні 4 цивільних, ще 8 осіб зазнали поранень.
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ
"Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії рф за 12.01.2023 (станом на 09:00 13.01.2023):
Донецька область - 2 загиблих, 2 поранених
Запорізька область - 1 загиблий
Миколаївська область - 1 поранений
Харківська область - 2 поранених
Херсонська область - 1 загиблий, 3 поранених", - йдеться в повідомленні.