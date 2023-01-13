У Дніпропетровській та Донецькій областях запровадили екстрені відключення світла

13 січня в енергосистемі України зберігається дефіцит потужності. Тому у Дніпропетровській та Донецькій областях екстрено почали вимикають світло.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на регіональні сайти ДТЕК.

На Дніпропетровщині відбуваються екстрені відключення світла, складені раніше графіки стабілізаційних відключень не діють.

"Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації", - повідомила пресслужба ДТЕК Дніпровські електромережі.

У Донецькій області також запровадили екстрені відключення електроенергії. У ДТЕК Донецькі електромережі зазначили, що графіки стабілізаційних відключень світла поки що не діють.

"Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні", - зазначили в компанії.

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