19 учасників незаконного воєнізованого формування в "ЛНР" судитимуть у Львові, - Офіс Генпрокурора

У Львові судитимуть 19 учасників НЗФ так званої "ЛНР", які воювали на боці агресора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора.

"Розслідуванням встановлено, що мешканці Луганщини у лютому 2022 року, перед початком повномасштабного вторгнення РФ, добровільно перейшли на бік ворога та вступили у незаконне воєнізоване формування так званої "ЛНР".

Після початку збройної агресії обвинувачені виконували бойові завдання на території Харківської області", - йдеться в повідомленні.

Вони були затримані на початку вересня 2022 року під час спроби подальшого просування на підконтрольну Україні територію. Наразі обвинувачені утримуються в українських пенітенціарних установах.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБУ у Львівській області. За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальні акти стосовно 19 громадян України за фактами державної зради, участі у терористичній організації та діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України).

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