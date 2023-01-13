Єврокомісія наполягає на виконанні рекомендацій "Венеційки" до закону про КСУ
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"Європейська Комісія уважно стежить за узгодженням реформи процесу відбору суддів Конституційного Суду України з висновком Комісії щодо заявки України на членство в ЄС, який, зокрема, передбачає, що цей процес здійснюється відповідно до Висновку Венеціанської Комісії", - заявили у ЄК.
Там зазначили, що виключення кандидатів до КСУ на підставі професійної компетентності та збільшення кількості членів Консультативної групи експертів до семи підвищило б довіру суспільства до Конституційного суду та забезпечило б неупередженість процесу відбору.
"Висловлюємо впевненість, що українська влада повністю усвідомлює відповідні позиції Венеціанської комісії та Європейської Комісії і добре підготовлена до прийняття рішення про повне дотримання їхніх рекомендацій", - підсумували в організації.
Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін зазначив: "Єврокомісія прямим текстом заявила: Україна має привести новий закон про відбір суддів КСУ у відповідність до рекомендацій "Венеційки". Все це після того, як віцепрем‘єрка Стефанішина вже місяць намагається обдурити міжнародних партнерів. Зокрема каже у своїй колонці на POLITICO, що жодних претензій нема".
За словами Шабуніна, Єврокомісія наполягає на 2 змінах:
1. додати сьомого члена комісії з відбору суддів КСУ від міжнародних партнерів;
2. рішення комісії повинні бути обов’язковими для органів, від яких призначаються судді, зокрема ВРУ.
"Розумію, що ця ситуація дуже незручна як для Стефанішиної, так і для президента, якого зрештою вмовили підписати закон. Але, друзі, давайте подорослішаємо та навчимося визнавати власні помилки. Бо професійний і незалежний КСУ – важлива ознака сильної демократії. А від розвитку останньої напряму залежить, як Україну бачитимуть у світі після війни", - додав голова ЦПК.