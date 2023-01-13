Єврокомісія наполягає на виконанні рекомендацій "Венеційки" до закону про КСУ

Європейська Комісія повністю погоджується з рекомендаціями Венеціанської комісії до закону 7662 про Конституційний суд і очікує, що Україна відповідним чином приведе у відповідність свій процес відбору суддів КСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Європейська Комісія уважно стежить за узгодженням реформи процесу відбору суддів Конституційного Суду України з висновком Комісії щодо заявки України на членство в ЄС, який, зокрема, передбачає, що цей процес здійснюється відповідно до Висновку Венеціанської Комісії", - заявили у ЄК.

Там зазначили, що виключення кандидатів до КСУ на підставі професійної компетентності та збільшення кількості членів Консультативної групи експертів до семи підвищило б довіру суспільства до Конституційного суду та забезпечило б неупередженість процесу відбору.

"Висловлюємо впевненість, що українська влада повністю усвідомлює відповідні позиції Венеціанської комісії та Європейської Комісії і добре підготовлена до прийняття рішення про повне дотримання їхніх рекомендацій", - підсумували в організації.

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Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін зазначив: "Єврокомісія прямим текстом заявила: Україна має привести новий закон про відбір суддів КСУ у відповідність до рекомендацій "Венеційки". Все це після того, як віцепрем‘єрка Стефанішина вже місяць намагається обдурити міжнародних партнерів. Зокрема каже у своїй колонці на POLITICO, що жодних претензій нема".

За словами Шабуніна, Єврокомісія наполягає на 2 змінах:



1. додати сьомого члена комісії з відбору суддів КСУ від міжнародних партнерів;

2. рішення комісії повинні бути обов’язковими для органів, від яких призначаються судді, зокрема ВРУ.

"Розумію, що ця ситуація дуже незручна як для Стефанішиної, так і для президента, якого зрештою вмовили підписати закон. Але, друзі, давайте подорослішаємо та навчимося визнавати власні помилки. Бо професійний і незалежний КСУ – важлива ознака сильної демократії. А від розвитку останньої напряму залежить, як Україну бачитимуть у світі після війни", - додав голова ЦПК.

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