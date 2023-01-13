2 лютого в Україну приїде велика делегація Єврокомісії

Делегація у складі близько 15 єврокомісарів зустрінеться з членами українського уряду в Києві 2 лютого, за день до саміту Україна-ЄС.

Про це повідомила в четвер агентству AFP речниця Європейської комісії Дана Спінант, інформує Цензор.НЕТ.

За словами речниці, список комісарів ще не остаточно сформований. Вона додала, що цей візит демонструє "масштаб нашої роботи з Україною" і засвідчує підтримку країни з боку ЄС.

Відомо що, Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентами Європейської Ради та Європейської комісії Шарлем Мішелем і Урсулою фон дер Ляєн 3 лютого, щоб обговорити фінансову та військову підтримку України в боротьбі з російським вторгненням.

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