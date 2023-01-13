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Сьогодні на Київщині знищуватимуть вибухонебезпечні предмети, мешканців закликають зберігати спокій

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Сьогодні на Київщині знищуватимуть вибухонебезпечні предмети, мешканців закликають зберігати спокій
У Бучанському та Вишгородському районах Київщини сьогодні ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Київської ОВА.

"Сьогодні, 13 січня, з 12:30 до 14:00 у Бучанському районі підрозділи ДСНС будуть ліквідовувати ВНП.

Також планові роботи з розмінування територій проводитимуться й у Вишгородському районі.

Через це в області можливі звуки вибухів.

Зберігайте спокій та дотримуйтеся правил безпеки!" - йдеться в повідомленні.

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