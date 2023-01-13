Пригожин хоче показати, що він кращий за російську армію, тому прагне захопити Соледар, - Резніков
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Євген Пригожин хоче показати, що його ПВК "Вагнера" ефективніша за регулярні російські війська, саме тому він прагне захопити Соледар.
Про це в інтерв'ю BBC заявив міністр оборони Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.
За словами Резнікова, ситуація в Соледарі "дуже складна", але "під контролем".
Міністр додав, що "вагнерівці" використовували тактику атак піхотними хвилями, що призвело до великої кількості втрат у їхніх лавах.
Резніков вважає, що Пригожина цікавлять можливі економічні вигоди від захоплення міста, де знаходяться найбільші в Європі соляні шахти.
Міністр оборони зазначив, що ПВК Вагнера хоче показати, що вони кращі і ефективніші за регулярні збройні сили РФ, а захоплення Соледара допоможе це довести.