Новини • Війна

Україна та РФ готуються до наступів навесні, - Резніков

10 49928
Україна та РФ готуються до наступів навесні, - Резніков
Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що навесні розпочнеться рух на фронті.

Про це він повідомив в інтерв'ю BBC, передає Цензор.НЕТ.

За словами міністра, росіяни вздовж всього фронту щодня втрачають близько 500-600 військових. Водночас українських воїнів гине вдесятеро менше.

Він вважає, що Росія може намагатися зібрати "сили, боєприпаси та зброю" для наступу з районів, які вона вже окупувала на півдні та сході.

Резніков зазначив, що Україні потрібен був час для перегрупування та переозброєння, поки вона чекала на поставку західної зброї.

"Весна – найкращий період для оновлення руху для всіх сторін. Ми розуміємо, що вони будуть готові до старту, і, звичайно, ми повинні бути готові до старту", - сказав міністр.

Водночас Резніков сумнівається у повторному наступі росіян із Білорусі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пригожин хоче показати, що він кращий за російську армію, тому прагне захопити Соледар, - Резніков

Топ коментарі

  • Vadim Smirnoff
    Резников! Если у тебя есть понятие совести и чести, то не занимай ЧУЖОЕ МЕСТО! Пойди в любой сортир и тихонько там удавись!
  • Перехватчик
    Роман Москаль

    @RomanMoskal70

    ·

    10 ч

    На Донеччині у боях за Україну загинув депутат "Європейської Солідарності" Роман Остапів.. ще раз: загинув ще один депутат "Європейської Солідарності"
    .. нікому не бажаю смерті.. та не доводилось читати жодного некролога про депутата від слуги наріду чи ОПЗЖ..
  • Валентина Саюн c856325a
    Міністр оборони, а говорить,як людина далека від оборони. Залиште аналіз Штабу. Не ставці,а Штабу. Бо остання ставка навіть не відомо з ким проводилася. Так Вова написав в соцмережі,що провів і наказав...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини