Україна та РФ готуються до наступів навесні, - Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що навесні розпочнеться рух на фронті.

Про це він повідомив в інтерв'ю BBC, передає Цензор.НЕТ.

За словами міністра, росіяни вздовж всього фронту щодня втрачають близько 500-600 військових. Водночас українських воїнів гине вдесятеро менше.

Він вважає, що Росія може намагатися зібрати "сили, боєприпаси та зброю" для наступу з районів, які вона вже окупувала на півдні та сході.

Резніков зазначив, що Україні потрібен був час для перегрупування та переозброєння, поки вона чекала на поставку західної зброї.

"Весна – найкращий період для оновлення руху для всіх сторін. Ми розуміємо, що вони будуть готові до старту, і, звичайно, ми повинні бути готові до старту", - сказав міністр.

Водночас Резніков сумнівається у повторному наступі росіян із Білорусі.

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