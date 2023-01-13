Мери Варшави, Братислави, Праги та Будапешту відвідали Бучу

Мери міст чотирьох європейських країн побували у Бучі.

Про це повідомляє Бучанська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.

Під час візиту мери відвідали Алею Героїв, де поховані більшість захисників, що загинули на фронті. Також вони побували на місці масового захоронення на території Храму Андрія Первозванного.

"Гостей дуже вразили фотографії, які розміщені у церкві, а також розповіді отця Андрія та міського голови про злочини росіян під час окупації", – йдеться в повідомленні.

Під час зустрічі обговорили відбудову, співпрацю між містами та плани на майбутнє.

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