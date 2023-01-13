Обстрілами Херсону росіяни лише тероризують мирних мешканців, - Сили оборони Таврійського напрямку
Про це розповів в ефірі телемарафону керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Ситуація на цьому напрямку залишається стабільно складною. Основними діями ворога є обстріли цивільної інфраструктури та критичних об’єктів, необхідних для забезпечення життєдіяльності регіону в цілому й окремих населених пунктів зокрема. Поки що активних дій з боку ворога не спостерігається. Окупанти укріплюють свої оборонні рубежі, створюють мінні загородження, також відбуваються певні перегрупування, передислокація військ, час від часу ворог змінює свої позиції", - повідомив Єрін.
За словами речника Сил оборони, обстріли Херсона не мають військової мети для ворога, так вони тероризують місцеве населення, що є одним із методів психологічного тиску.
"Це психологічний тиск не тільки на херсонців, а й на тих людей, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях і які чекають на повернення української влади й мають проукраїнську позицію. Ворог так хоче показати: "Дивіться, що відбулося з Херсоном, це буде і з вами, якщо сюди прийдуть ЗСУ",- сказав Єрін.
Найбільше росіяни обстрілюють населені пункти на узбережжі Дніпра і, як правило, селища поблизу Херсону і трохи північніше від нього.