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Судитимуть правоохоронця з Маріуполя, який зрадив колег - захисників "Азовсталі", - ДБР

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Командира роти одного з правоохоронних органів Маріуполя Донецької області судитимуть за державну зраду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

"Зрадник цинічно перейшов на бік ворога у квітні 2022 року, коли тривала героїчна оборона "Азовсталі". Він добровільно вступив на службу до незаконного окупаційного органу "мвд днр" – так званого "Мариупольский межрайонный отдел Государственной службы вневедомственной охраны мвд днр", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що чоловік намагався схилити інших колишніх колег до вступу в терористичну організацію, однак більшість не зрадила присязі та стала на захист України.

За "посадовими обов’язками" зрадник організовує охоронну діяльність незаконного правоохоронного органу, виконує заходи з фізичної охорони об’єктів і майна так званого "ДНР".

Колишній правоохоронець обвинувачується ч. 2 ст. 111 КК України, а саме у державній зраді.

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Судитимуть правоохоронця з Маріуполя, який зрадив колег - захисників Азовсталі, - ДБР 01

Топ коментарі

  • Benk
    мусор вульґаріс абож сміття звичайне
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    При цьому головна відмазка зелених, чому не було оборони в районі Прип'яті- Іванківа, Чернігіва, Сум, Харкова (в Харкові випадково частина 72-ої бригади залишалась, не встигли передислокуватись) - підрозділи ЗСУ було перекинуто на Схід, оскільки наступ очікувався з напрямку бімбасу.
    То некуйово Волноваху з напрямку бімбасу прикрили.
    А в цей час сільські самооборони з дробовиками прикривали Київ, Чернігів, Суми...
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Та да, там історія дуже заплутана. Чому не було оборони Мелітополя і Бердянська, через які кацапи вільно пройшли на Марік (за Чонгар я вже не кажу). Та і Волноваху кацапи швидко взяли, хоча там лінії оборони з 2014 року будувались (приклад, як такі лінії тримаються - Бахмут). А це призвело до повного оточення Маріка.
    Поки що жодної відповіді на ці питання ми не отримали.
    Малюк лише мичить в інтерв'ю Мосійчучці на 1+1...
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