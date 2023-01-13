Судитимуть правоохоронця з Маріуполя, який зрадив колег - захисників "Азовсталі", - ДБР

Командира роти одного з правоохоронних органів Маріуполя Донецької області судитимуть за державну зраду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

"Зрадник цинічно перейшов на бік ворога у квітні 2022 року, коли тривала героїчна оборона "Азовсталі". Він добровільно вступив на службу до незаконного окупаційного органу "мвд днр" – так званого "Мариупольский межрайонный отдел Государственной службы вневедомственной охраны мвд днр", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що чоловік намагався схилити інших колишніх колег до вступу в терористичну організацію, однак більшість не зрадила присязі та стала на захист України.

За "посадовими обов’язками" зрадник організовує охоронну діяльність незаконного правоохоронного органу, виконує заходи з фізичної охорони об’єктів і майна так званого "ДНР".

Колишній правоохоронець обвинувачується ч. 2 ст. 111 КК України, а саме у державній зраді.

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