Експрацівниці податкової з Куп’янська повідомили про підозру у держзраді, - прокуратура

Колишній працівниці податкової служби Куп’янська, яка агітувала колег працювати на стороні окупантів, заочно повідомили про підозру у держзраді. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.

Досудове розслідування встановило, що старша держінспекторка Куп'янської державної податкової інспекції добровільно перейшла на бік РФ під час окупації.

"Після проходження атестації та співбесіди підозрювана отримала посаду в так званій "Податковій службі Харківської області". Жінці доручили займатися адмініструванням незаконних податкових платежів", - йдеться у повідомленні.

За даними прокуратури, підозрювана закликала колег працевлаштуватись до незаконної податкової служби та співпрацювати з окупантами.

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