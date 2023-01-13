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"Росатом" змінив юридичну адресу захопленої ЗАЕС, - "Енергоатом"

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"Росатом" змінив юридичну адресу захопленої ЗАЕС, - "Енергоатом"
Після окупації найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції в "Росатомі" змінили юридичну адресу підприємства, фейково "перепідпорядкувавши" ЗАЕС москві.

Про це повідомляє в телеграмі "Енергоатом", передає Цензор.НЕТ.

"Таким чином окупанти вкотре намагаються підкреслити приналежність Запорізької АЕС до рф, проте подібні дії аж ніяк не змінюють юридичного статусу станції. І скільки б рашисти не намагались ототожнювати ЗАЕС із росією, увесь цивілізований світ вважає станцію тимчасово захопленою та вимагає повернути її під контроль України", - йдеться в повідомленні.

Крім того зазначається, що російські військові на тимчасово окупованій території України повторюють дії фашистів під час Другої світової війни в анексованих Судетах чи Гданську: "Вони "віджимають" в енергодарців рухоме та нерухоме майно і, прикриваючись потребами російської армії, рейдерять місцеві підприємства, щоб набити власні кишені".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни облаштовують власну систему моніторингу на окупованій ЗАЕС

Топ коментарі

  • vuiko dobrui
    нічого !!! думаю дуже скоро ЗСУ це все виправлять !!!
  • Олександр Дніпро
    В результаті спланованих і ефективних дій російських спецслужб, які протягом останніх двох років ретельно готувалися до вторгнення, станом на ранок 24 лютого Україна перебувала наче у летаргічному сні, бо військово-політичне керівництво держави замість того, аби готуватися до очевидної війни, радило громадянам готуватись до шашликів.

    Наслідком цього стала справжня катастрофа: в перші ж дні війни російська армія без спротиву пройшла розмінований Чонгар і швидко оточила Маріуполь, пройшла розмінований міст через Дніпро і захопила Херсон, окупувала 80% Запорізької області та майже всю Херсонську область, суттєво просунулась на сході та півночі країни, без бою захопила Чорнобильску АЕС і підійшла впритул до Києва.

    Тисячі загиблих дітей та дорослих, масові зґвалтування, розстріли цивільних, приречені загинути в оточенні українські військові - ріки крові потекли всією Україною...
  • 5 копійок
    Риганали теж так діяли. Віджимали бізнес та реєстрували його в Даунецьку і податки йшли туди.
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