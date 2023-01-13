"Росатом" змінив юридичну адресу захопленої ЗАЕС, - "Енергоатом"

Після окупації найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції в "Росатомі" змінили юридичну адресу підприємства, фейково "перепідпорядкувавши" ЗАЕС москві.

Про це повідомляє в телеграмі "Енергоатом", передає Цензор.НЕТ.

"Таким чином окупанти вкотре намагаються підкреслити приналежність Запорізької АЕС до рф, проте подібні дії аж ніяк не змінюють юридичного статусу станції. І скільки б рашисти не намагались ототожнювати ЗАЕС із росією, увесь цивілізований світ вважає станцію тимчасово захопленою та вимагає повернути її під контроль України", - йдеться в повідомленні.

Крім того зазначається, що російські військові на тимчасово окупованій території України повторюють дії фашистів під час Другої світової війни в анексованих Судетах чи Гданську: "Вони "віджимають" в енергодарців рухоме та нерухоме майно і, прикриваючись потребами російської армії, рейдерять місцеві підприємства, щоб набити власні кишені".

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