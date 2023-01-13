Під Бахмутом прикордонники знищили 9 "вагнерівців", - Держприкордонслужба

Військовослужбовці Держприкордонслужби у складі Сил оборони України на підступах до Бахмуту Донецької області ліквідували декілька штурмових груп вагнерівців

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

"Учора (12 січня – ред.) упродовж дня штурмові групи у складі російських "вагнерівців" лобовими атаками намагались захопити опорні пункти прикордонних підрозділів біля міста.

Російські найманці раз у раз безуспішно штурмували один з рубежів оборони. Наші захисники відбили усі атаки", - йдеться в повідомленні.

Прикордонники зупинили зосередженим вогнем зі стрілецької та групової зброї просування загарбників до позицій. Усі атаки ворога наші оборонці відбили.

Противник втратив 9 осіб вбитими й близько 16 пораненими.

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