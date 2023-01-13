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На бойовому чергуванні у Чорному морі перебувають 4 російські кораблі, ракетоносіїв серед них немає, - ВМС

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На бойовому чергуванні у Чорному морі перебувають 4 російські кораблі, ракетоносіїв серед них немає, - ВМС
Станом на 13 січня у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають чотири ворожі кораблі.

Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ

В Азовському морі 2 ворожі кораблі; у Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп яких становить – 72 ракети.

За тиждень в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 194 суден, з них 29 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 69 суден, з них 21 рухалось з протоки Босфор.

Зазначені судна здійснювали рух із порушенням Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

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