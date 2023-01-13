Інформація про "взяття" Соледару росіянами не відповідає дійсності, тривають бої у місті, - Череватий
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Російські війська не захопили Соледар. Їхні заяви про нібито "взяття" міста не відповідають дійсності.
Про це в коментарі РБК-Україна заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, передає Цензор.НЕТ.
"Ні, це не відповідає дійсності. Бої йдуть в місті", - сказав Череватий, таким чином спростувавши заяви РФ.
Втім, розкривати деталей він не став з безпекових причин.
Як передає Суспільне, в ефірі телемарафону Череватий заявив: "Наші війська тримають оборону проти противника, який сконцентрував найкращі підрозділи "Вагнера" та інших спеціальних підрозділів. Ворог спеціально розганяє інформаційний шум, намагається посіяти зневіру у власних силах серед українського населення".
Нагадаємо, раніше Міноборони РФ заявило про "взяття" Соледару "під контроль".