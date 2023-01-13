Новини • Війна

Інформація про "взяття" Соледару росіянами не відповідає дійсності, тривають бої у місті, - Череватий

21 635138
Інформація про "взяття" Соледару росіянами не відповідає дійсності, тривають бої у місті, - Череватий
Російські війська не захопили Соледар. Їхні заяви про нібито "взяття" міста не відповідають дійсності.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, передає Цензор.НЕТ.

"Ні, це не відповідає дійсності. Бої йдуть в місті", - сказав Череватий, таким чином спростувавши заяви РФ.

Втім, розкривати деталей він не став з безпекових причин.

Як передає Суспільне, в ефірі телемарафону Череватий заявив: "Наші війська тримають оборону проти противника, який сконцентрував найкращі підрозділи "Вагнера" та інших спеціальних підрозділів. Ворог спеціально розганяє інформаційний шум, намагається посіяти зневіру у власних силах серед українського населення".

Нагадаємо, раніше Міноборони РФ заявило про "взяття" Соледару "під контроль".

Також читайте: Пригожин хоче показати, що він кращий за російську армію, тому прагне захопити Соледар, - Резніков

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Мобильный крематорий
    Чмобики выбрали это место для массового суицида. Идут и дохнут, идут и дохнут.
    ЗЫ Некоторые сравнивают ситуацию в Соледаре с Северодонецком. Это в корне неправильно. Северодонецк был фактически в окружении, московиты контролировали трассы снабжения. В Соледаре такого нет. Плохо, конечно, что кацапы смогли ворваться в сам город, но не критично.
  • Krotow
    С того что в последние дни читаю, общая картина кажется такой. Соледар с окрестностями под постоянным прицелом у ВСУ. В самом городе сил ВСУ нет. Группы чмобиков и зэков заходит в Соледар и уничтожается начистую. Потом процесс повторяется... и так несколько дней подряд. Получается что Вагнер с войском РФ технически заняли городишко, но в самом деле есть боооольшой нюанс - живыми оттуда не выходит. Такой себе Ржев для Пригожина и кто там у руля российской армии.
  • Чайка Київ
    Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини