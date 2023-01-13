ЮНЕСКО має захистити "Ханський палац" у Бахчисараї, - Мінреінтеграції

Окупаційна адміністрація держави-агресора продовжує руйнувати історичну пам’ятку архітектури "Ханський палац" у Бахчисараї.

Про це повідомляє Мінреінтеграції, передає Цензор.НЕТ.

"Ханський палац" в Україні офіційно визнаний пам’яткою національного значення, яка внесена до попереднього списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.



Проте агресор зневажає будь-які культурні надбання людства. Окупанти знищили Золотий кабінет Крим-Герай Хана, повністю демонтували дах будівлі та кольорові вітражі, які його прикрашали. Замість старовинного палацу наразі там зводиться металева конструкція.

Бахчисарайський палац – єдиний у світі збережений об’єкт палацової архітектури кримських татар, пам’ятка всесвітнього значення. Для кримськотатарського народу він є головним національним і духовним символом.

"Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України закликає ЮНЕСКО посилити тиск на російську федерацію, яка несправедливо залишається постійним членом цієї організації. Міжнародна спільнота має вжити заходів, щоб зупинити варварське руйнування об’єктів культурної спадщини в Криму", - наголосили в міністерстві.

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