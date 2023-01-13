40 вибухів пролунало на прикордонні Сумської та Чернігівської областей минулої доби, - Держприкордонслужба

Протягом минулої доби російські окупаційні війська з мінометів обстріляли Середино-Будську та Есманьську громади Сумщини й Городнянську та Семенівську – Чернігівщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

"Зранку 12 січня ворог з боку села Чорноземний Городок вів мінометний вогонь по прикордонню Городнянської громади – зафіксовано 7 вибухів.

Пізніше мінометний обстріл з району російського села Бровничі зафіксовано у прикордонні Семенівської громади – 12 вибухів.

Есманьську громаду російські війська двічі обстрілювали з району населеного пункту Троєбортне – загалом зафіксовано 14 "прильотів".

Пізно увечері у прикордонні Середино-Будської громади розірвалося 7 мін, випущених ворогом з району російського населеного пункту Страчово", - йдеться в повідомленні.

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