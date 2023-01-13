Захід має зосередитися на максимальному послабленні РФ, - глава МЗС Латвії Рінкевич

У контексті війни в Україні Захід повинен зосередитися на максимальному послабленні РФ, але результат війни насамперед визначатимуть українські солдати на фронті.

Про це заявив міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Для правлячого в РФ режиму війна, яку він розв'язав проти України - це питання виживання, зазначив міністр. Тому демократичний світ має не боятися розвалу РФ, а озброїтися стратегічним терпінням і максимальною витримкою.

Рінкевич визнав, що Заходу слід бути готовим і до сценаріїв розвалу РФ, оскільки в такому разі постане кілька важливих запитань, а саме про ядерну зброю, міграційні потоки та внутрішні процеси в Росії.

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Однак загалом західні країни мають зосередитися на максимальному послабленні РФ, а військову реальність визначатимуть українські солдати на фронті, зазначив Рінкевич.

На політичному рівні метою західних країн було зупинити військову машину Кремля за допомогою санкцій. Рінкевич пояснив, що частина санкцій, запроваджених проти РФ навесні минулого року, тільки зараз починає діяти через перехідний період. Наприклад, санкції торкнулися енергоресурсів. Тому їхній вплив на РФ відчуватиметься тільки цього року.

Міністр вказав, що Латвія продовжуватиме наполягати на подальших санкціях щодо енергоресурсів і фінансового сектора на найвищому політичному рівні.

Загалом Рінкевич оцінив, що санкції, накладені Заходом на РФ через її повномасштабне вторгнення в Україну, ефективні, якщо говорити про ЄС і країни великої сімки. Але санкції неефективні, враховуючи, що у РФ є можливість торгувати з Китаєм, а також з іншими країнами Азії та Латинської Америки.

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