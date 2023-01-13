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Ізраїль офіційно передає Україні технології розумного оповіщення про ракети та дрони

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Ізраїль офіційно передає Україні технології розумного оповіщення про ракети та дрони
Україна отримає від Ізраїлю технології, які пов’язані з розумним оповіщенням щодо ракет і дронів.

Про це під час брифінгу повідомив посол України в Державі Ізраїль Євген Корнійчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Триває робота по передачі ізраїльських технологій, пов’язаних із розумним оповіщенням щодо ракет і дронів. Тобто ця технологія офіційно передається ізраїльською стороною. І я думаю, що за певний час ми отримаємо її повністю", - сказав Корнійчук.

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Топ коментарі

  • Божий Українець
    Головне щоб не на івріті воно кудахтало...
  • Підлога Маккартні
    Ничо не понятно но очень интересно
  • Зэлэный_Змий
    Дочекайтеся Рамштайну. От там повинно прорвати греблю...
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