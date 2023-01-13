Україна та Гана розглядають можливість створення логістичних хабів для зберігання продовольства

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський і Міністр продовольства та сільського господарства Республіки Гана Овусу Афрії Акото обговорили поглиблення співпраці в галузі сільського господарства та розширення міжнародних торгово-економічних відносин.