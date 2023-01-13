Україна та Гана розглядають можливість створення логістичних хабів для зберігання продовольства
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Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський і Міністр продовольства та сільського господарства Республіки Гана Овусу Афрії Акото обговорили поглиблення співпраці в галузі сільського господарства та розширення міжнародних торгово-економічних відносин.
Про це повідомила пресслужба Міністерства агрополітики, передає Цензор.НЕТ.
Сторони також розглянули питання щодо започаткування спільного проєкту – логістичного хабу для зберігання продовольства.
Такий хаб дозволить зберігати якісне зерно, сприятиме прогнозованості збуту та стабілізації ціни на продовольство.
Учасники зустрічі домовилися детальніше розглянути можливість реалізації спільного українсько-африканського проєкту у сфері логістичної кооперації.
Як зазначається, Республіка Гана стала третьою країною, яку відвідала делегація Міністерства аграрної політики та продовольства України у межах офіційного візиту до країн Африки.