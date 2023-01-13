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Україна та Гана розглядають можливість створення логістичних хабів для зберігання продовольства

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Україна та Гана розглядають можливість створення логістичних хабів для зберігання продовольства
Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський і Міністр продовольства та сільського господарства Республіки Гана Овусу Афрії Акото обговорили поглиблення співпраці в галузі сільського господарства та розширення міжнародних торгово-економічних відносин.

Про це повідомила пресслужба Міністерства агрополітики, передає Цензор.НЕТ.

Сторони також розглянули питання щодо започаткування спільного проєкту – логістичного хабу для зберігання продовольства.

Такий хаб дозволить зберігати якісне зерно, сприятиме прогнозованості збуту та стабілізації ціни на продовольство.

Учасники зустрічі домовилися детальніше розглянути можливість реалізації спільного українсько-африканського проєкту у сфері логістичної кооперації.

Як зазначається, Республіка Гана стала третьою країною, яку відвідала делегація Міністерства аграрної політики та продовольства України у межах офіційного візиту до країн Африки.

Також читайте: Нігерія запропонувала Україні створити логістичний хаб для постійних поставок зерна та продуктів харчування

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Топ коментарі

  • Envoy
    Украину не победить . Во время войны способна Африку накормить .
  • 5 копійок
    Просто Вавочка думає що він цар і бох і йому все мона.
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    А воно в нас "на часі"? Імітація "бурної діяльності".
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