Новини

Шевченка, Суркіса, Шуфрича, Беленюка, Кожем’якіна, Зубка та Проніна виключили зі складу НОК

8 92420
Шевченка, Суркіса, Шуфрича, Беленюка, Кожем’якіна, Зубка та Проніна виключили зі складу НОК
Національний олімпійський комітет (НОК) України ухвалив рішення про відставку спортивних функціонерів, обраних на період 2022-2026 років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Під час Генеральної асамблеї НОК офіційно затвердив рішення щодо прийняття відставки членів - футболіста та тренера Андрія Шевченка, який був віцепрезидентом НОК; олімпійського чемпіона та народного депутата Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Жана Беленюка; президента Федерації хокею України Георгія Зубка; народного депутата від фракції "Батьківщина" Андрія Кожем'якіна; народного депутата Григорія Суркіса; виконувача обов'язків президента Федерації легкої атлетики України Євгена Проніна, народного депутата Нестора Шуфрича.

Водночас НОК обрав українського легкоатлета, який спеціалізувався на метанні молота, призера Олімпійських ігор Олександра Крикуна віцепрезидентом комітету. Також до складу виконкому НОК включили першого віцепрезидента Асоціації спортивної боротьби України Юрія Копитка.

Серед іншого, за дії, що шкодять репутації НОК, було виключено почесного члена Комітету Миколу Кравченка.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Національний олімпійський комітет у п’ятницю очищуватиме свої ряди від представників ОПЗЖ та розгляне заяву Шевченка

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Urs
    Щодня під час війни ми бачимо та чуємо про чергову зраду. Антиукраїнські кадри спливають з усіх боків, навіть у відомствах, в яких, здавалося, немає бути місця проросійським гнидам. Але ж ні, ЗЕбанда, мов, сміється над українцями: " - А що ви з нами зробите, шлунки?".

    «Службу безопасности» на Запоріжжі «очолив» СБУшник Януковича, який керував силовим розгоном Майдану. Йдеться про Сергія Ганжу, колишнього генерал-майора СБУ.
    Ганжа «прославився» справою «васильківських терористів». Під час Революції Гідності він безпосередньо керував силовим розгоном Майдану. За однієї з версій, саме він віддавав наказ стріляти в активістів під час спроби захопити Будинок профспілок.
    Знайшли відповідний запис в держреєстрі РФ: Ганжу окупанти внесли відомості про нього як керівника до свого держреєстру. 22 грудня 2022 року… Йдеться про окуповану територію Запорізької області. Росіяни «призначили» Ганжу керувати окупаційною «Государственной службой безопасности»

    Генерал-зрадник Сергій Ганжа в ефірі пропагандистського каналу «Росія 1», 20.02.2022, фото скріншот відео
  • Rostyslav Komarnytsky
    На жаль в Україні олімпійський спорт став бізнесом. У найгіршому розумінні. Тобто тіньовим. Масовий спортивний рух помер. Тму і спостерігаємо такий жабо-гадюкінг.
  • Volodymyr Zakaluzhnyi
    Боксерська груша
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини