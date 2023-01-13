Рада позбавила мандатів Медведчука, Козака, Деркача та Кузьміна

Верховна Рада позбавила мандатів нардепів забороненої "ОПЗЖ".

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"Рада позбавила мандатів. Через втрату громадянства:



Віктора Медведчука -320 за;

Тараса Козака - 317 за

Андрія Деркача - 314 за

Рената Кузьміна -319 за



Через власну заяву:

Андрія Аксьонова - 294 за", - йдеться в повідомленні.

За словами Железняка, відбувалося це зі скандалом з самого ранку.

"Спочатку 40 хвилин була дискусія коли ставити у порядок денний питання позбавлення мандатів 5 депутатів. Пропозиція Коаліції була: розглядати в кінці порядку денного (тому що у них ні на що б голосів не вистачило). Пропозиція інших фракцій та груп: почати день з позбавлення мандатів цих депутатів. Після 3-х голосувань та блокування трибуни, перемогла позиція других….одразу ставити позбавлення депутатів мандатів", - розповів парламентар.

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