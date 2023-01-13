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Рада позбавила мандатів Медведчука, Козака, Деркача та Кузьміна

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Рада позбавила мандатів Медведчука, Козака, Деркача та Кузьміна
Верховна Рада позбавила мандатів нардепів забороненої "ОПЗЖ".

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"Рада позбавила мандатів. Через втрату громадянства:

Віктора Медведчука -320 за;
Тараса Козака - 317 за
Андрія Деркача - 314 за
Рената Кузьміна -319 за

Через власну заяву:
Андрія Аксьонова - 294 за", - йдеться в повідомленні.

За словами Железняка, відбувалося це зі скандалом з самого ранку.

"Спочатку 40 хвилин була дискусія коли ставити у порядок денний питання позбавлення мандатів 5 депутатів. Пропозиція Коаліції була: розглядати в кінці порядку денного (тому що у них ні на що б голосів не вистачило). Пропозиція інших фракцій та груп: почати день з позбавлення мандатів цих депутатів. Після 3-х голосувань та блокування трибуни, перемогла позиція других….одразу ставити позбавлення депутатів мандатів", - розповів парламентар.

Також читайте: Петиція до Зеленського щодо позбавлення мандатів нардепів від ОПЗЖ не оновлюється пів доби. Рахунок голосів зупинився, - журналіст Романенко

Рада позбавила мандатів Медведчука, Козака, Деркача та Кузьміна 01
Рада позбавила мандатів Медведчука, Козака, Деркача та Кузьміна 02

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Топ коментарі

  • Олександр Дніпро
  • Ярослав Кийко
    40 хвилин галасували, вирішуючи, коли голосувати...
    Цирк. Дуже дорогий цирк.
  • Старый зольдат
    А Шуфрича?

    328 днів

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