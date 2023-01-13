Рада позбавила мандатів Медведчука, Козака, Деркача та Кузьміна
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
"Рада позбавила мандатів. Через втрату громадянства:
Віктора Медведчука -320 за;
Тараса Козака - 317 за
Андрія Деркача - 314 за
Рената Кузьміна -319 за
Через власну заяву:
Андрія Аксьонова - 294 за", - йдеться в повідомленні.
За словами Железняка, відбувалося це зі скандалом з самого ранку.
"Спочатку 40 хвилин була дискусія коли ставити у порядок денний питання позбавлення мандатів 5 депутатів. Пропозиція Коаліції була: розглядати в кінці порядку денного (тому що у них ні на що б голосів не вистачило). Пропозиція інших фракцій та груп: почати день з позбавлення мандатів цих депутатів. Після 3-х голосувань та блокування трибуни, перемогла позиція других….одразу ставити позбавлення депутатів мандатів", - розповів парламентар.