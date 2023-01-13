Затримано колишнього охоронця російської катівні, яка діяла під час окупації Херсона, - СБУ

Колишній працівник місцевої виправної установи після захоплення Херсона пішов на співпрацю з російськими загарбниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними Служби безпеки, чоловіку запропонували "посаду" у лавах створеної агресором "исправительной колонии".

"Зловмисник погодився на "пропозицію" і добровільно написав "заяву" на вступ до окупаційного органу. Там його призначили до складу підрозділу охорони режимного об’єкта рф, до якого рашисти незаконно ув’язнювали репресованих місцевих жителів. Більшість з потерпілих були учасниками руху опору.



У застінках окупанти катували українських громадян і намагалися "вибити" з них згоду на співпрацю з ворогом. Встановлено, що колаборант допомагав агресору охороняти "камери" та "периметр" російської катівні. Під час звільнення Херсона зловмисник вирішив втекти до Одеси, де намагався "залягти на дно" і тим самим уникнути правосуддя", - йдеться в повідомленні.

Втім, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу Україну (колабораційна діяльність).

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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