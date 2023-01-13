Міноборони створює систему супроводу для визволених з полону військових

Міністерство оборони України створює систему постізоляційного супроводу для визволених з полону військовослужбовців.

Про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Маляр зазначила, що сьогодні у Миколаєві представники Міноборони, Головного управління розвідки МО та Миколаївської обласної ради спільно відпрацьовують супровід українських військових після визволення з полону.

"Тут хотілось написати, що ми створюємо систему постізоляційного супроводу відповідно до міжнародних стандартів. Але насправді ми самі вже створюємо стандарти, бо такого досвіду, як в нашої держави, ні в кого немає зараз", - наголосила Маляр.

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Вона наголосила, що найціннішим в українському досвіді є те, що всі процеси зараз коригуються, спираючись на відгуки та пропозиції військових, які вже пройшли звільнення і постізоляційний етап - лікування, відновлення документів, роботу з психологом тощо.

"Тож, найважливіше у нашій роботі в Миколаєві - це зустріч з нашими звільненими з полону військовими. Вони головні у цьому процесі. І я безкінечно їм вдячна за відвертість і щирість", - підкреслила Маляр.