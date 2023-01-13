Над механізмом компенсацій за зруйноване росіянами житло працюватимуть громадські експерти та Мінвідновлення

Антикорупційна організація Transparency International Україна та Інститут законодавчих ідей висловили готовність спільно з Мінвідновлення працювати над удосконаленням механізмів компенсації за зруйноване чи пошкоджене під час війни з Росією житло українців.

Про свої пропозиції та оцінку урядового законопроєкту №7198 організації написали на сторінках у Facebook.

Зокрема, у Transparency позитивно оцінили законопроєкт та його положення, відзначивши, що вже обговорили питання його вдосконалення з Мінвідновлення та іншими зацікавленими експертними організаціями.

"Якщо спершу держава планувала самостійно будувати житло та передавати його постраждалим, то наразі від цієї утопічної ідеї відмовились. У поточному законопроєкті є три способи компенсації: житловий сертифікат, яким можна буде оплатити житло — для власників зруйнованих квартир і будинків; фінансування будівництва приватного будинку — для власників зруйнованих будинків; саме виконання будівельних робіт та надання будматеріалів — для власників пошкоджених квартир. Тобто вибирати, як саме отримати компенсацію, зможуть лише власники зруйнованих приватних будинків", - відзначається в дописі.

"Використати житловий сертифікат можна буде протягом 5 років з дати отримання. Його не можна буде подарувати чи продати. Аналогічно, протягом 5 років не можна буде продати чи подарувати саме житло, яке придбали за сертифікатом", - йдеться в повідомленні.

Також свою оцінку законопроєкту надали в Інституті законодавчих ідей. Тут готові підтримати документ в разі внесення низки змін, що унеможливлять корупційні зловживання. Зокрема, йдеться про необхідність створення прозорих комісій з питань компенсацій. Також потрібно встановити в законопроєкті вичерпний перелік осіб, які можуть отримувати компенсацію без можливості розширення Урядом на власний розсуд кола отримувачів компенсацій. У організації вважають за необхідне створення більш лояльних умов до власників зруйнованого житла. "Варто скасувати або мінімізувати обмеження права власника вільно розпоряджатися житлом, придбаним за рахунок компенсації. Адже це його конституційне право", - йдеться в повідомленні.

Пропонується також передбачити можливість обирати спосіб компенсації за знищене житло - житловий сертифікат або грошова компенсація - усім категоріям отримувачів (власниками і квартир, і житлових будинків). А також можливість отримувачам розпоряджатися грошовою компенсацією не лише на придбання або будівництво житла, а й його облаштування, можливість використання залишку коштів після придбання житла.

"Ми підтримуємо необхідність врегулювання на рівні закону механізму компенсації за зруйноване та пошкоджене житло, з урахуванням наших пропозицій. Домовилися про співпрацю з Міністерством відновлення щодо подальшого вдосконалення механізму компенсацій, в тому числі на етапі напрацювання підзаконних актів", - сказано в повідомленні Інституту законодавчих ідей.

Нагадаємо, зараз у Верховній раді перебуває на розгляді законопроект 7198 "Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації". 1 квітня 2022 року документ ухвалено за основу, зараз він проходить друге читання в парламенті.