Кримчани не повинні нести кримінальну відповідальність, якщо не сприяли окупації, - постпред президента в АРК Ташева

Мешканці тимчасово окупованого Криму не повинні нести кримінальну відповідальність за співпрацю з "адміністраціями", якщо не сприяли окупації та не підтримували війни Росії проти України.

Про це у колонці для "Української правди" написала постпред Президента України в АР Крим Таміла Ташева, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо мешканець окупованого півострова не сприяв окупації, не займався пропагандою та не підтримував війну і подібне, він не має нести кримінальну відповідальність за співпрацю з окупаційними адміністраціями", - йдеться в повідомленні.

За словами Ташевої, керівництво України завжди наголошувало: головна ціль – це захист наших громадян, які вимушені жити в окупації.

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"І, звісно ж, мешканці окупованого Криму – це наші люди, за яких ми боролися у 2014 і будемо боротися й надалі", - підкреслила постпред Президента в АРК.

На думку Ташевої, після деокупації Криму неправильним було б влаштовувати "полювання на відьом" та карати людей просто за те, що вони виживали в окупації.

"Приватні підприємці, лікарі, електрики, пожежники, якщо вони не пішли на війну проти України, та навіть ті, хто працював в окупаційних адміністраціях, але на незначних посадах та не брав участі в прийнятті управлінських рішень – це тисячі осіб, які здебільшого не чинили злочинів і не мають нести кримінальну відповідальність, в тому числі і через надмірне навантаження на майбутні судові та правоохоронні органи", - вважає вона.

Щодо вчителів, Ташева наголосила: вони не повинні нести кримінальну відповідальність, якщо не "промивали мізки" дітям пропагандистською історією РФ, не тиснули на дітей, активно впроваджуючи освітні стандарти країни-окупанта та не займалися мілітаризацією освіти.

Водночас Ташева підкреслила, що Україна збирає інформацію про осіб, які займають окупаційні управлінські посади та мілітаризують свідомість дітей.

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"Одна з пріоритетних комунікаційних цілей для нас – пояснити громадянам України в Криму, що повернення під суверенітет Української держави боятися не потрібно. Ми хочемо звільнити наших людей та наші території, й покінчити із терором, який туди принесла Росія", - пояснила Ташева.