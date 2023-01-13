"Цей рік – вирішальний, треба не дати РФ передишку для відновлення сил": Зеленський звернувся до Сейму Литви

Президент України Володимир Зеленський виступив під час урочистого засідання Сейму Литви з нагоди відзначення Дня захисників свободи та церемонії вручення премії Свободи Литовської Республіки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційне інтернет-представництво президента України.

"Цей рік – вирішальний. Зараз потребуємо ще більшої змобілізованості – в усьому вільному світі. Тільки так можна покінчити з повномасштабною агресією. З тотальним терором. І я дякую за те, що Литва готова нам із цим допомагати.

Цей день – День захисників свободи – це саме той час, коли варто нагадати, що свобода жива, коли жива ідея її захисту. Коли є люди, готові за неї боротися. І коли це не просто риторика, а реальні дії.

Дії, які Україна бачить від Литви – незмінно. Дії, які допомагають нам звільняти наші міста і села від російської окупації. Дії, які допомагають нам захищати наших людей від російських ракет і бомб. А також дії, які наближають повноправну інтеграцію України та інституцій обʼєднаної, вільної й мирної Європи.

І ми дуже очікуємо Вільнюський саміт НАТО. Знаємо, що він може стати доленосним для всієї нашої євроатлантичної спільноти. Зробимо все, щоб саміт таким і був. Зробимо разом!" - зазначив Зеленський

За словами Зеленського, агресора потрібно розбити на території України, щоб не довелося потім воювати на землях інших народів Європи: "І зараз – щоб Росія не отримала передишки, не встигла адаптуватись і не змогла відновити силу".

Він відзначив, що росіяни втрачають силу і говорять про можливість поразки, але цього недостатньо: "Ми маємо зробити так, щоб не було більше ніколи навіть можливості в будь-якого агресора мріяти про щось подібне й посягати на нашу з вами свободу".

На думку президента, перемога України має бути однозначною: "Такою, про яку в Росії вже не забудуть. Такою, якою не можна буде маніпулювати".

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