США, Британія і Польща тиснуть на Німеччину щодо надання танків, водночас Шольц хоче зберегти "особливі відносини з Росією", - NYT

Західні партнери помітно збільшили військову допомогу Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі The New York Times.

"Західні чиновники все більше побоюються, що Україна має дуже мало можливостей для підготовки до відбиття очікуваного весняного наступу Росії, і вони роблять швидкі кроки, щоб надати українцям нову зброю, яку вони раніше відмовлялися постачати, побоюючись спровокувати Москву", - пише видання.

NYT нагадує, що США та Німеччина вирішили надати Україні ППО Patriot. Також, Німеччина та Сполучені Штати пообіцяли відправити свої БМП до України.

Автори матеріалу не виключають, що Україна отримуватиме сучасні західні танки. Так, Польща вже оголосила про рішення передати Україні роту німецьких танків Leopard. А у Британії теж повідомили, що вони близькі до того, щоб погодитися на відправлення невеликої кількості танків в Україну.

"Україна сподівається, що посилення тиску переконає канцлера Німеччини Олафа Шольца дозволити експорт в Україну танків німецького виробництва з арсеналів інших союзників по НАТО. Танки Leopard 2 є одними з найбільш бажаних для Києва, і експерти кажуть, що у значній кількості вони суттєво збільшать здатність України відкинути російські сили", - зазначили журналісти.

Голова Комітету Бундестагу зі зовнішньої політики Норберт Реттген вважає, що Шольц і його партія "хочуть зберегти відносини з Росією і Путіним на майбутнє, і вважають, що якщо він дасть Україні найкраще, що є в Німеччини, Росія сприйме це як розрив особливих відносин. Але тиск з боку союзників стає надто сильним".

Читайте: Навчання українських військових використанню БМП Bradley розпочнеться наступного тижня в Німеччині, - Пентагон