У Росії хочуть запровадити військові збори для чоловіків старше 30 років, які не проходили службу в армії, - росЗМІ

До військових зборів пропонують залучити росіян віком від 30 років, які не служили в армії та перебувають у запасі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Baza, про це заявив депутат Держдуми РФ Віктор Соболєв.

"Тих, хто старше 30 років, залучатимуть на збори, щоб здобути військово-облікову спеціальність та не бути гарматним м'ясом", - сказав він.

Збори також будуть проводитися для чоловіків у запасі чи резерві, які не мають жодної військової спеціальності.

За словами Соболєва, для реалізації цього плану "потрібно дуже багато зробити", наприклад, має бути "навчений мобілізаційний резерв".

Нововведення з військовими зборами набудуть чинності після ухвалення закону про підвищення призовного віку, додав він.

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