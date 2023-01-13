Експравоохоронцю з Біловодська повідомлено про підозру у державній зраді за співпрацю з окупантами, - ДБР

Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому правоохоронцю з селища Біловодськ Луганської області, який активно співпрацює зі збройними формуваннями РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал ДБР.

"На початку російського вторгнення правоохоронець не виконав наказ керівництва про евакуацію і залишився на захопленій окупантами території Старобільського району Луганщини.

"Фігурант з рядової посади одразу обійняв в окупантів посаду "начальника розшуку" у так званому "біловодському районному відділі внутрішніх справ МВС ЛНР".

Експравоохоронцю заочно повідомлено про підозру в державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Йому загрожує довічне ув'язнення.

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