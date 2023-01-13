Подальша передача іранських дронів Росії має підштовхнути Ізраїль до більш активної співпраці з Україною, - посол Корнійчук

Надання Іраном дронів Росії має дати додатковий поштовх для більш активної співпраці Ізраїлю з Україною.

Про це під час брифінгу повідомив посол України в Державі Ізраїль Євген Корнійчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Після того, як Іран фактично вступив у війну, надаючи Росії свої дрони, підтвердилося старе прислів’я Близького Сходу, що ворог мого ворога - мій друг. Така ситуація має штовхати Ізраїль до більш активної співпраці з Україною. Ми для цього робимо все можливе", - сказав він.

За словами Корнійчука, Україна опрацьовує питання припинення поставок Росії іранських дронів і у двосторонньому форматі з Ізраїлем, і в тристоронньому із залученням Сполучених Штатів Америки. Для ухвалення конкретних рішень потрібно ще декілька тижнів.

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