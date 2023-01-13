Новини • Агресія Росії проти України

Подальша передача іранських дронів Росії має підштовхнути Ізраїль до більш активної співпраці з Україною, - посол Корнійчук

70711
Подальша передача іранських дронів Росії має підштовхнути Ізраїль до більш активної співпраці з Україною, - посол Корнійчук
Надання Іраном дронів Росії має дати додатковий поштовх для більш активної співпраці Ізраїлю з Україною.

Про це під час брифінгу повідомив посол України в Державі Ізраїль Євген Корнійчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Після того, як Іран фактично вступив у війну, надаючи Росії свої дрони, підтвердилося старе прислів’я Близького Сходу, що ворог мого ворога - мій друг. Така ситуація має штовхати Ізраїль до більш активної співпраці з Україною. Ми для цього робимо все можливе", - сказав він. 

За словами Корнійчука, Україна опрацьовує питання припинення поставок Росії іранських дронів і у двосторонньому форматі з Ізраїлем, і в тристоронньому із залученням Сполучених Штатів Америки. Для ухвалення конкретних рішень потрібно ще декілька тижнів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ізраїль офіційно передає Україні технології розумного оповіщення про ракети та дрони

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Це чому ж? Чим більше шахідів Іран надішле до кацапії тим менше її останеться для нападу на Ізраіль.
  • Victor Victor a2a094ae
    Де можна прочитати про його етнічну приналежність?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини