Ізраїль може переглянути допомогу Україні: вже є позитивні зрушення, - посол Корнійчук

Питання перегляду Ізраїлем допомоги Україні ще остаточно не вирішено, але певні позитивні зрушення вже є.

Про це заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук у п'ятницю на пресконференції, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Питання перегляду допомоги Україні на сьогодні ще остаточно не визначено. Але ми вживаємо всіх можливих заходів, щоб це питання було вирішено найближчим часом і на нашу користь", - сказав дипломат.

Корнійчук нагадав, що 30 грудня відбулась телефонна розмова прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу з Президентом України Володимиром Зеленським, "проривів" у розмові не було.

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Він також поінформував, що згідно із заявою МЗС Ізраїлю, серед пріоритетів зовнішньополітичного відомства на цей рік є війна в Україні, а новообраний глава МЗС, не конкретизуючи, пообіцяв допомогу Україні.

"Безумовно, ми вдячні за будь-яку допомогу, включаючи гуманітарну. Але ми наголошуємо на тому, що в першу чергу нас цікавлять системи захисту цивільного населення, якщо не наступальна, то оборонна зброя, ППО, що дозволить врятувати життя цивільних. І це Ізраїль може зробити і до певної міри робить, але, знову ж таки, нас цікавить більш активна і ефективна співпраця саме в цій галузі", - зазначив посол України.

За його словами, наразі тривають консультації з нашими американськими колегами. У цьому контексті Корнійчук висловив упевненість щодо досягнення певних успіхів.

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"Не про все можна говорити публічно, але певні зрушення вже ідуть у позитивному напрямку. Сподіваюся, ці зрушення будуть більш масштабними, оскільки ми наголошуємо, що гуманітарна підтримка – це дуже важливо, але, вибачте, бинтами та антибіотикам ми війну не виграємо. Нам потрібна більш активна військово-технічна співпраця. Особливо ми наголошуємо на тому, що після того, як Іран фактично вступив у війну, надаючи Росії дрони, підтвердилося старе близькосхідне прислів'я: "Ворог мого ворога - мій друг". Така ситуація має штовхати Ізраїль до більш активної співпраці з Україною", - вважає Корнійчук.