На позбавленні мандатів п’яти нардепів очищення Ради не завершиться, - Стефанчук

На позбавленні мандатів п’яти народних депутатів від забороненої ОПЗЖ очищення Верховної Ради не завершиться.

Про це у Facebook повідомив спікер Руслан Стефанчук, передає Цензор.НЕТ.

"Мінус п’ять. Сьогодні Верховна Рада України ухвалила проєкти постанов про дострокове припинення повноважень нардепів Аксьонова, Деркача, Козака, Кузьміна та Медведчука. Всі були в ОПЗЖ. Що важливо! Вони позбавлені мандатів у абсолютно законний спосіб, Аксьонов сам написав заяву, по решті - надійшов Указ Президента України про позбавлення їх громадянства.

По всіх постановах - абсолютна підтримка зали. Те, що цих, так би мовити, "нардепів" позбавили мандатів у відповідності до законодавства - вкрай важливо, бо такі рішення не оскаржити! І на цих голосуваннях очищення Українського Парламенту не завершиться", - наголосив він.

Нагадаємо, сьогодні Рада позбавила мандатів Медведчука, Козака, Деркача та Кузьміна.

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