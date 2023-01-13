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На позбавленні мандатів п’яти нардепів очищення Ради не завершиться, - Стефанчук

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На позбавленні мандатів п’яти нардепів очищення Ради не завершиться, - Стефанчук
На позбавленні мандатів п’яти народних депутатів від забороненої ОПЗЖ очищення Верховної Ради не завершиться.

Про це у Facebook повідомив спікер Руслан Стефанчук, передає Цензор.НЕТ.

"Мінус п’ять. Сьогодні Верховна Рада України ухвалила проєкти постанов про дострокове припинення повноважень нардепів Аксьонова, Деркача, Козака, Кузьміна та Медведчука. Всі були в ОПЗЖ. Що важливо! Вони позбавлені мандатів у абсолютно законний спосіб, Аксьонов сам написав заяву, по решті - надійшов Указ Президента України про позбавлення їх громадянства.

По всіх постановах - абсолютна підтримка зали. Те, що цих, так би мовити, "нардепів" позбавили мандатів у відповідності до законодавства - вкрай важливо, бо такі рішення не оскаржити!  І на цих голосуваннях очищення Українського Парламенту не завершиться", - наголосив він.

Нагадаємо, сьогодні Рада позбавила мандатів Медведчука, Козака, Деркача та Кузьміна.

Також дивіться: Нардеп Бойко про позбавлення мандатів колишніх соратників по "ОПЗЖ": "Правильное решение. Они недостойны быть народными депутатами". ВIДЕО

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Топ коментарі

  • Urs
    Саме призначення зеленого сміття та друзів дитинства на всі посади призвели до системної зради в силових органах, втрати півдня України і загибелі сотень тисяч українців. Які висновки зробив зі своєї помилки Зеленський?

    Ось такі.

    «Це Павло Бакунець, член української делегації в ПАРЄ, обраний замість Петра Порошенка. До обрання в парламент Павло підробляв … тамадою на весіллях. Тепер Україна буде достойно представлена у Європі»

  • Герхард
    Невже виженуть СН+ОПЗЖ?
  • Urs
    Кремлівські посіпаки з опзж за своє майбутнє впевнені. Влада в їх руках. Коаліція слуг з опзж, ОПа наповнена ригами. На місцях - слуги у союзі з опзж. У них лише одне змагання між собою: в чиїй зграї більше колаборантів.

    Почули, що пахне смаженим, і прискакали. Цікаво, чи виторгують в Абрахамії, щоб їм мандати лишили.
    Потвори.
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