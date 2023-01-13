Немає жодного офіційного запиту Польщі на постачання Україні танків Leopard 2, - уряд ФРН

У німецькому уряді не підтверджують, що Польща або інші країни зверталися по дозвіл на передачу Україні бойових танків Leopard 2.

Про це сказала на брифінгу в Берліні в п‘ятницю речниця федерального уряду Крістіана Гоффманн, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Немає жодного офіційного запиту. Немає запитання, на яке ми змушені були сказати "Ні". Ми перебуваємо в постійних переговорах щодо того, що потрібно зробити, щоб підтримати Україну", - заявила Гоффманн.

Вона водночас підтвердила, що іншим країнам, які хотіли би передати Україні танки німецького виробництва, які вони мають у себе на озброєнні, потрібний буде дозвіл німецької влади, поставки без такого дозволу були б незаконними.

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Відповідаючи на запитання щодо небажання відомства канцлера ухвалити рішення про поставки Німеччиною бойових танків, Гоффманн зауважила, що "немає зафіксованої позиції", але є постійні обговорення щодо подальших кроків у прив‘язці до актуальної ситуації, згадавши при цьому приклад БМП Marder.

Уряд ФРН продовжує діяти, надаючи військову допомогу, за принципом погодження всіх питань із союзниками та партнерами, щоб "надати Україні те, що допоможе їй захиститися", та не допустити втягування Німеччини та НАТО у війну, повторила представниця уряду.

Речниця уточнила, що Німеччина перебуває в постійному та дуже тісному діалозі, зокрема, зі США, Францією, Великою Британією, але також із Польщею, Іспанією. Берлін, за її словами, загалом посилив останнім часом контакти з "усіма партнерами".