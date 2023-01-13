Наслідки масованого обстрілу Курахового, одна людина поранена, - ОВА. ФОТОрепортаж
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Росіяни знову обстріляли Курахове Донецької області. Одна людина поранена, пошкоджено житлові будинки
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"Одна людина поранена внаслідок масованого обстрілу Курахового.
У місті пошкоджено щонайменше 8 приватних будинків та 4 багатоповерхівки, один зі снарядів влучив на територію комунального підприємства", - йдеться в повідомленні.
Курахове вже кілька тижнів залишається одним із тих міст, що найбільше потерпають від російських окупантів.