Наслідки масованого обстрілу Курахового, одна людина поранена, - ОВА. ФОТОрепортаж

Росіяни знову обстріляли Курахове Донецької області. Одна людина поранена, пошкоджено житлові будинки

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Одна людина поранена внаслідок масованого обстрілу Курахового.

У місті пошкоджено щонайменше 8 приватних будинків та 4 багатоповерхівки, один зі снарядів влучив на територію комунального підприємства", - йдеться в повідомленні.

Курахове вже кілька тижнів залишається одним із тих міст, що найбільше потерпають від російських окупантів.

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