США в ОБСЄ: З початку року Росія викрала в Україні близько двох тисяч дітей

Насильницьке переміщення українських дітей до Росії є огидним та порушує Женевську конвенцію.

Про це заявив посол США при ОБСЄ Майкл Карпентер під час спеціального засідання Постійної ради у п’ятницю у Відні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Протягом останніх тижнів ми спостерігали за тим, як Росія подвоїла деякі з своїх найогидніших дій в Україні. Це включає продовження насильницького вилучення дітей з їхніх родин та домівок в Україні та переміщення їх до Росії. За повідомленнями, з Нового року Росія викрала до двох тисяч дітей з України до Росії під виглядом захисту їх від насильства російської ж війни", - заявив Карпентер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Понад 880 дітей зазнали поранень внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Він додав, що російські сили незаконно перемістили або депортували тисячі українських цивільних осіб до Росії з контрольованих РФ українських територій, "що є ще одним серйозним порушенням Женевських конвенцій".

Крім того, американський посол вказав на те, що в окупованих Донецьку та Луганську вже складаються списки дітей, які мають бути долучені до війни після досягнення повноліття.

"Діти 2005 та 2006 років народження вже зараз підлягають обов'язковому військовому обліку. Таке завчасне планування використання українських дітей як гарматного м'яса у війні Росії – і тут у мене немає інших слів – це просто відверте зло", - додав Карпентер.