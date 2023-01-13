Росіяни знову обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини, - ОК "Північ"

У п’ятницю, 13 січня, російські військові обстріляли прикордонні населені пункти Чернігівщини та Сумщини з різних видів озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Північ".

"З 10:05 до 10.40 повідомили про 32 приходи, імовірно з РСЗВ, в районі н.п. Янжулівка. Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

З 12:50 до 13:00 повідомили про 15 приходи, ймовірно з міномета 120 мм, в районі н.п. Студенок. Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться в повідомленні.

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