Техніку та військових РФ перекинули на північ Донеччини з-під Маріуполя, - Андрющенко
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Із селищ Ялта та Урзуф поблизу окупованого Маріуполя росіяни перекидають техніку та військових на один із напрямків на півночі Донеччини.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
"Усіх мобілізованих росіян та частину російського військового корпусу з с. Ялти та с. Урзуфа відправлено на фронт. За висновками, через рух техніки окупантів перекинули на один із напрямків на півночі Донецької області", - зазначив він.
За словами Андрющенка, в селі Білосарайська Коса загарбники розмістили підрозділи "ДНРівців", проводять ротацію. А біля Бердянська росіяни формують бази з військовою технікою.