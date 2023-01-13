Завод Baykar в Україні буде побудовано, робота над проєктом триває, - посол Боднар

Компанія Baykar попри війну планує будівництво заводу в Україні, проєкт не заморожено.

Про це в інтерв'ю Укрінформу повідомив посол у Туреччині Ваисль Боднар, передає Цензор.НЕТ.

"Точно завод буде побудований і точно роботи не заморожені. Приблизно місяць тому було завершено ратифікацію угоди про створення цього заводу Верховною Радою України, ще цю угоду має ратифікувати турецька сторона, потім потрібно обміняти ратифікаційними документами, щоб угода набула чинності. Це формальна сторона справи", - пояснив дипломат.

За словами Боднара, з боку компанії Baykar Makina вже створено підприємство, куплено землю, готуються комунікації, зроблено проєкт і заводу, і центру з проведення досліджень та навчання.

"На жаль, війна внесла корективи у початкові плани щодо заводу. Поки що темпи, заплановані на підготовку проєктної документації, отримання ліцензій, ратифікацію угоди, зберігаються навіть з урахуванням триваючих бойових дій.

Зрозуміло, що це оборонно-промисловий об’єкт, є загроза того, що він може бути підданий ракетному удару. І це було сказано країною-агресоркою. За попередніми розрахунками, до двох років завод мав би бути побудований і перші безпілотники мали б зійти з конвеєрів", - підсумував Боднар.

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