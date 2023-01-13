Росіяни обстріляли Харківщину з артилерії, загинули 2 жінки, поранено 1 особу, - ОВА

Російські загарбники обстріляли смт Дворічна на Харківщині, внаслідок чого загинули 2 жінки, ще 1 особа дістала поранення.