Росіяни обстріляли Харківщину з артилерії, загинули 2 жінки, поранено 1 особу, - ОВА
1 1763
Російські загарбники обстріляли смт Дворічна на Харківщині, внаслідок чого загинули 2 жінки, ще 1 особа дістала поранення.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог продовжує обстрілювати з артилерії смт Дворічну Куп‘янського району. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу приватних будинків загинули дві жінки 59 та 64 років", - йдеться в повідомленні.
Водночас поранення дістала 63-річна жінка, її госпіталізовано.