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Росіяни обстріляли Харківщину з артилерії, загинули 2 жінки, поранено 1 особу, - ОВА

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Росіяни обстріляли Харківщину з артилерії, загинули 2 жінки, поранено 1 особу, - ОВА
Російські загарбники обстріляли смт Дворічна на Харківщині, внаслідок чого загинули 2 жінки, ще 1 особа дістала поранення.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог продовжує обстрілювати з артилерії смт Дворічну Куп‘янського району. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу приватних будинків загинули дві жінки 59 та 64 років", - йдеться в повідомленні.

Водночас поранення дістала 63-річна жінка, її госпіталізовано.

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