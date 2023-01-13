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"Укроборонпром" провів випробування у повітрі першого українського ударного безпілотника на 1000 км

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"Укроборонпром" провів випробування у повітрі першого українського ударного безпілотника на 1000 км
Державний концерн "Укроборонпром" випустив перший зразок безпілотника з дальністю ураження тисяча кілометрів і провів його випробування у повітрі.

Про це на брифінгу повідомила речниця "Укроборонпрому" Наталія Сад, інформує Цензор.НЕТ.

"Розробка українського ударного дрона дальністю тисяча км і можливим корисним навантаженням до 75 кг досягла такого етапу, коли про нього не можна нічого говорити", - зазначила Сад. 

У жовтні 2022 року в ДК "Укроборонпром" дали зрозуміти, що завершують розробку ударного безпілотника.

"Ми максимально прискорили виробництво першого зразка, випробували його в повітрі та готуємося до наступного етапу – демонстрації можливостей цього комплексу керівництву Сил безпеки та оборони нашої держави", - повідомили у держконцерні.

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Топ коментарі

  • Qq Qqq f1a4586b
    Рухайтесь, треба на позавчора ...
  • Яр Холодний
    Притула он уже свій "Шарк" ("невразливий до впливу засобів РЕБ" та "розпіарений до усрачки" - як і супутник ) запускав Як тільки злетів - так і сів На російській території І зараз кацапи з "хахлов" регочуть А народних грошей в нього вбухали неміряно!
  • Randall Flag da70119e
    Краще б випробували на практиці десь над мацквою або пітером. А потім і вихвалялися...
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