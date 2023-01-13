"Укроборонпром" провів випробування у повітрі першого українського ударного безпілотника на 1000 км

Державний концерн "Укроборонпром" випустив перший зразок безпілотника з дальністю ураження тисяча кілометрів і провів його випробування у повітрі.

Про це на брифінгу повідомила речниця "Укроборонпрому" Наталія Сад, інформує Цензор.НЕТ.

"Розробка українського ударного дрона дальністю тисяча км і можливим корисним навантаженням до 75 кг досягла такого етапу, коли про нього не можна нічого говорити", - зазначила Сад.

У жовтні 2022 року в ДК "Укроборонпром" дали зрозуміти, що завершують розробку ударного безпілотника.

"Ми максимально прискорили виробництво першого зразка, випробували його в повітрі та готуємося до наступного етапу – демонстрації можливостей цього комплексу керівництву Сил безпеки та оборони нашої держави", - повідомили у держконцерні.

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